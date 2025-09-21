Eiskalter Doppelschlag beim heißen Sommer-Comeback: Freibergs Offensivkräfte zu cool für Annaberg

Der BSC Freiberg gewinnt das Bergstadt-Duell und klettert nach dem 3:1-Heimsieg gegen den VfB Annaberg in der Fußball-Sachsenklasse nach oben. Dabei meldet sich Freibergs Torjäger endgültig zurück.

Im Sachsenklasse-Duell der beiden Bergstädte haben die Fußballer des BSC Freiberg den VfB Annaberg vor heimischen Publikum mit 3:1 (0:0) geschlagen. Bei hochsommerlichen Temperaturen hatten die Hausherren gerade zum Ende des Spiels mehr zuzusetzen – und: Sie nutzten im Gegensatz zu den Gästen ihre Chancen.