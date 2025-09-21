Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Dieser Kopfball von Patrick Löbel (M.) krachte in der ersten Hälfte nur an die Latte des Gästetores.
Dieser Kopfball von Patrick Löbel (M.) krachte in der ersten Hälfte nur an die Latte des Gästetores. Bild: Marcel Schlenkrich
Freiberg
Eiskalter Doppelschlag beim heißen Sommer-Comeback: Freibergs Offensivkräfte zu cool für Annaberg
Redakteur
Von Kai Dittrich
Der BSC Freiberg gewinnt das Bergstadt-Duell und klettert nach dem 3:1-Heimsieg gegen den VfB Annaberg in der Fußball-Sachsenklasse nach oben. Dabei meldet sich Freibergs Torjäger endgültig zurück.

Im Sachsenklasse-Duell der beiden Bergstädte haben die Fußballer des BSC Freiberg den VfB Annaberg vor heimischen Publikum mit 3:1 (0:0) geschlagen. Bei hochsommerlichen Temperaturen hatten die Hausherren gerade zum Ende des Spiels mehr zuzusetzen – und: Sie nutzten im Gegensatz zu den Gästen ihre Chancen.
