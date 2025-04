Endspurt bei der Anmeldung zum Landkreislauf: Mehr als 60 Staffeln stehen bereits in den Startlöchern

Die 33. Auflage des mittelsächsischen Landkreislaufes steigt am 3. Mai in Geringswalde. Der KSB als Veranstalter erwartet dabei interessante Gäste – und wer noch dabei sein will, muss sich beeilen.

Die Vorbereitungen zum 33. Landkreislauf in Geringswalde am 3. Mai biegen langsam auf die Zielgerade ein. „Wer noch dabei sein möchte, sollte sich beeilen“, sagt Benjamin Kahlert, der Geschäftsführer des Kreissportbundes Mittelsachsen. Bis Montag, 14. April, um 23:59 Uhr sei die Anmeldung noch möglich. Inzwischen haben bereits über 60... Die Vorbereitungen zum 33. Landkreislauf in Geringswalde am 3. Mai biegen langsam auf die Zielgerade ein. „Wer noch dabei sein möchte, sollte sich beeilen“, sagt Benjamin Kahlert, der Geschäftsführer des Kreissportbundes Mittelsachsen. Bis Montag, 14. April, um 23:59 Uhr sei die Anmeldung noch möglich. Inzwischen haben bereits über 60...