Für die Freiberger Hockey-Damen um Jette Papendick (l.) geht es jetzt unter dem Hallendach weiter. Bild: Tim Fischer/Archiv
Für die Freiberger Hockey-Damen um Jette Papendick (l.) geht es jetzt unter dem Hallendach weiter. Bild: Tim Fischer/Archiv
Freiberg
Enttäuschung in Köthen: Freiberger Hockeyspielerinnen geben im Spitzenspiel Führung aus der Hand
Von Tobias Seifert
Die Hockey-Damen des Freiberger HTC haben in der Verbandsliga beim Tabellenführer Cöthener HC eine knappe Niederlage hinnehmen müssen. Erst im Frühjahr kann sich das Team dafür revanchieren.

Das Damenteam des Freiberger HTC hat sich in der Mitteldeutschen Hockey-Verbandsliga mit einer Auswärtsniederlage in die Winterpause verabschiedet. Diese war für den FHTC gleich doppelt bitter: Denn im Spitzenspiel beim Cöthener HC mussten sich die Gelb-Schwarzen nach zwischenzeitlicher 2:1-Führung durch Tore von Eva Steindardt und Jaqueline...
