Er brachte den Landkreislauf nach Mittelsachsen: Bayer erhält Ehrenplakette des Kreissportbundes

Bernhard Frühauf hat einst den Landkreislauf in Starnberg etabliert. Bei der mittelsächsischen Ausgabe gehört er zu den Stammgästen – und erinnert sich an 31 Veranstaltungen in der Region zurück.

Der sportliche Ehrgeiz hatte Bernhard Frühauf am Samstag wieder gepackt. Der 78-Jährige ließ es sich nicht nehmen, auch dieses Jahr beim mittelsächsischen Landkreislauf in Geringswalde auf die Strecke zu gehen. „Ich bin Stammgast. Es ist meine 31. Teilnahme“, erklärt Frühauf stolz. Nur zweimal habe er nicht teilnehmen können –... Der sportliche Ehrgeiz hatte Bernhard Frühauf am Samstag wieder gepackt. Der 78-Jährige ließ es sich nicht nehmen, auch dieses Jahr beim mittelsächsischen Landkreislauf in Geringswalde auf die Strecke zu gehen. „Ich bin Stammgast. Es ist meine 31. Teilnahme“, erklärt Frühauf stolz. Nur zweimal habe er nicht teilnehmen können –...