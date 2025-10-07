Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
SpG-Akteur Benno Altmann (r.), hier im Duell mit Alexander Beier (Mittweida II/Frankenau), steht mit seinem Team derzeit an der Spitze der Kreisliga.
SpG-Akteur Benno Altmann (r.), hier im Duell mit Alexander Beier (Mittweida II/Frankenau), steht mit seinem Team derzeit an der Spitze der Kreisliga. Bild: Christian Kluge
Freiberg
Erfolgreiche Fußballfusion Marbach/Siebenlehn: Dürfen Spielgemeinschaften bald ins Kreisoberhaus aufsteigen?
Von Christian Kluge
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Vereine SV 1892 Marbach und Siebenlehner SV haben aus der Not eine Tugend gemacht und sich zusammengeschlossen. Mit einem größeren Spielerkader winkt nun der Aufstieg in die Mittelsachsenklasse.

Thomas Böhme, der Fußball-Abteilungsleiter des SV 1892 Marbach, ist mit der aktuellen Situation überaus zufrieden: „Unsere Mannschaft will in der Kreisliga erfolgreich sein und strebt den Aufstieg an“, erklärt der Marbacher Funktionär. Die Kicker trainieren eine Woche zweimal in Siebenlehn und die andere Woche dann zweimal in Marbach –...
