Erfolgreiche Fußballfusion Marbach/Siebenlehn: Dürfen Spielgemeinschaften bald ins Kreisoberhaus aufsteigen?

Freiberg
Die Vereine SV 1892 Marbach und Siebenlehner SV haben aus der Not eine Tugend gemacht und sich zusammengeschlossen. Mit einem größeren Spielerkader winkt nun der Aufstieg in die Mittelsachsenklasse.
Thomas Böhme, der Fußball-Abteilungsleiter des SV 1892 Marbach, ist mit der aktuellen Situation überaus zufrieden: „Unsere Mannschaft will in der Kreisliga erfolgreich sein und strebt den Aufstieg an“, erklärt der Marbacher Funktionär. Die Kicker trainieren eine Woche zweimal in Siebenlehn und die andere Woche dann zweimal in Marbach –...
