Erfolgreicher Langenauer Nachwuchscoach mit Kritik am System: „Ich hoffe, dass Fußballmannschaften daran nicht zerbrechen“

Die D-Junioren von Fortuna Langenau haben mehr als 180 Tore geschossen und alle 18 Saisonspiele gewonnen. Trotz der Freude über das Triple schlägt ihr Trainer auch kritische Töne an.

In jungen Altersklassen sind bei den Fußballern auf Kreisebene hohe Siege keine Seltenheit. Wenn es über eine ganze Saison in so einer Art und Weise passiert, wie bei den D-Junioren von Fortuna Langenau, ist das dann schon eine bemerkenswerte Leistung. Die Langenauer Nachwuchskicker haben sich nach dem Hallenkreismeistertitel und dem Pokalsieg...