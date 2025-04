Erleichterung pur beim TSV Fortschritt Mittweida: Handballer gewinnen letztes Saisonspiel klar

Die TSV-Männer haben den SV Plauen-Oberlosa III mit 36:22 besiegt und beenden die Spielzeit 2024/25 auf Platz 9. Wenige Stunden später wurden sie in der Tabelle noch von einem mittelsächsischen Kontrahenten überholt.

Es war die 54. Minute am Samstagnachmittag in der Mittweidaer Sporthalle am Schwanenteich und plötzlich wurde es richtig laut: Stefan Natzschka, der Handball-Torwart des TSV Fortschritt Mittweida, lief in der entscheidenden Phase zur Höchstform auf und beseitigte mit gleich zwei gehaltenen Siebenmetern die letzten Zweifel am Ausgang der Partie....