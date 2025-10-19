Erneut keine Punkte: Freiberger Fußballer belohnen sich nicht für dominante 1. Halbzeit

Freiberg
Die Landesklasse-Kicker des BSC Freiberg haben beim Oberlungwitzer SV mit 1:2 (1:0) verloren. Dabei hatten die Gäste den Tabellendritten 45 Minuten lang fast an die Wand gespielt.
Die Landesklasse-Fußballer des BSC Freiberg haben sich nicht für die jüngste Heimniederlage schadlos halten können. Zwar zeigte das Team von Nils Hähner am Sonntag in Oberlungwitz in der 1. Halbzeit eine deutliche Leistungssteigerung gegenüber dem 0:2 gegen Reichenbrand. Am Ende stand jedoch beim 1:2 (1:0) die zweite Niederlage in Folge....
