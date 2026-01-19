MENÜ
Bild: Symbolbild/erika8213 - stock.adobe.com
Freiberg
Erneute Klatsche: Freiberger Korbjäger werden beim Tabellenzweiten abgeschossen
Von Steffen Bauer
Die Landesliga-Basketballer des ATSV Freiberg haben bei den Niners IV mit 60:98 verloren. Es war die zwölfte Niederlage im 13. Spiel der Vorrunde.

Die Basketballer des ATSV Freiberg haben auch im vorletzten Spiel der Landesliga-Vorrunde den Bock nicht umstoßen können. Beim Tabellenzweiten der Staffel 2, den Niners Chemnitz IV, unterlagen die Schützlinge von Tim Aubel klar mit 60:98 (33:43) und bleiben mit zwei Punkten Schlusslicht der Tabelle. Es war die zwölfte Niederlage der Miners im...
