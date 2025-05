Eröffnung der Kreis-Kinder- und Jugendspiele: Keine Spur von Nervosität bei einem Trio

Bei der Eröffnung der Kreis-Kinder- und Jugendspiele in Mittweida standen drei Sportfreunde kurz im Mittelpunkt. Die Fackelträgerin wird in diesem Sommer allerdings nicht ins Wettkampfgeschehen eingreifen können.

Im Rampenlicht stand Felix Hagen gerade im vergangenen Jahr besonders, als er unter anderem im Hürdensprint bei der Deutschen Meisterschaft in der Altersklasse U 16 völlig überraschend die Bronzemedaille gewann. Bei der Eröffnung der Kreis-Kinder- und Jugendspiele in Mittweida am Samstag musste er zunächst nicht sportlich überzeugen, sondern...