Mit 44 Treffern derzeit an der Spitze der Torjägerinnenliste in der Oberliga Sachsen: Rotation-Kapitänin Julia Kiulies. Bild: Tim Fischer
Mit 44 Treffern derzeit an der Spitze der Torjägerinnenliste in der Oberliga Sachsen: Rotation-Kapitänin Julia Kiulies. Bild: Tim Fischer
Freiberg
Erst Dubai, dann Handball-Sachsenpokal: Weißenborner Torjägerinnen wollen pünktlich wieder zurück sein
Von Christian Kluge
Die Oberliga-Handballerinnen des SV Rotation Weißenborn hoffen auch beim Tabellenvorletzten SG Klotzsche auf ihr schnelles Umkehrspiel. Bevor danach im Sachsenpokal der SC Riesa wartet, stehen für einige Damen besondere Herbstferien an.

Ein Punktspiel steht für die Oberliga-Frauen vom SV Rotation Weißenborn am Samstag noch auf dem Programm. Dann wartet der sieglose Tabellenvorletzte SG Klotzsche (1:7 Punkte) auf das Team von Cheftrainer Daniel Mombreé, das mit 6:2 Zählern Platz 3 belegt. Auf dem Papier eigentlich eine klare Sache für die Gäste – wenn da nicht die kleinen...
