Erst Dubai, dann Handball-Sachsenpokal: Weißenborner Torjägerinnen wollen pünktlich wieder zurück sein

Freiberg
Die Oberliga-Handballerinnen des SV Rotation Weißenborn hoffen auch beim Tabellenvorletzten SG Klotzsche auf ihr schnelles Umkehrspiel. Bevor danach im Sachsenpokal der SC Riesa wartet, stehen für einige Damen besondere Herbstferien an.
Ein Punktspiel steht für die Oberliga-Frauen vom SV Rotation Weißenborn am Samstag noch auf dem Programm. Dann wartet der sieglose Tabellenvorletzte SG Klotzsche (1:7 Punkte) auf das Team von Cheftrainer Daniel Mombreé, das mit 6:2 Zählern Platz 3 belegt. Auf dem Papier eigentlich eine klare Sache für die Gäste – wenn da nicht die kleinen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.