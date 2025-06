Erst gegen den Döbelner SC, nun beim Hamburger SV: Zwei mittelsächsische Fußballerinnen meistern einen sportlichen Spagat

Chayenne Eulitz aus Erlau und Charlotte Kempe aus Brand-Erbisdorf gehen für die U-17-Frauen von RB Leipzig auf Torejagd. Am Samstag steht für sie ein echtes Endspiel beim Hamburger SV an.

In den vergangenen Wochen bestritten die U-17-Fußballerinnen Chayenne Eulitz aus Erlau und Charlotte Kempe aus Brand-Erbisdorf Punktspiele gegen die C-Junioren-Kicker des Döbelner SC und Bornaer SV in der Landesklasse Nord. Doch an einigen Wochenenden gibt es für das mittelsächsische Duo, das bei RB Leipzig spielt, außergewöhnliche...