Erst Patzer, dann Assist: Freiberger Fußball-Youngster im Wechselbad der Gefühle

Der BSC Freiberg ist nach dem 1:1 beim heimstarken SC Syrau seit vier Spielen in der Sachsenklasse ungeschlagen. Trotz des Punktgewinns legte der BSC-Torschütze den Finger in die Wunde.

Obwohl der BSC Freiberg zu Beginn der Partie, die 1:1 (1:1) endete, in der Fußball-Sachsenklasse beim SC Syrau spielbestimmend war und bereits in der Anfangsviertelstunde vier gute Gelegenheiten hatte, erzielten die in dieser Saison auf heimischem Rasen noch ungeschlagenen Gastgeber wie aus dem Nichts die Führung: Nach einem Stockfehler bei der... Obwohl der BSC Freiberg zu Beginn der Partie, die 1:1 (1:1) endete, in der Fußball-Sachsenklasse beim SC Syrau spielbestimmend war und bereits in der Anfangsviertelstunde vier gute Gelegenheiten hatte, erzielten die in dieser Saison auf heimischem Rasen noch ungeschlagenen Gastgeber wie aus dem Nichts die Führung: Nach einem Stockfehler bei der...