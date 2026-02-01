Erst Spielrausch, dann Rote Karte: Freiberger Handballer verlieren den Faden und das Derby

Freiberg
Trotz einer starken ersten Hälfte haben die Regionalliga-Handballer der HSG Freiberg gegen die SG Pirna/Heidenau den Kürzeren gezogen. Warum der neue Trainer bei seinem Heimdebüt kein Happy End feiern konnte.
Das erhoffte Feuerwerk zum Heimdebüt von Mario Huhnstock, dem neuen Trainer der HSG Freiberg, ist ausgeblieben. Nach dem Last-Minute-Schock von Wittenberg mussten die Bergstädter in der Regionalliga im heißen Sachsenderby die nächste bittere Pille schlucken: Gegen die SG Pirna/Heidenau verloren die Freiberger im vollen Dachsbau mit 25:28 –...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.