Für Mario Huhnstock (in schwarz) war es der erste Auftritt als Cheftrainer der Regionalliga-Mannschaft vor heimischer Kulisse.
Für Mario Huhnstock (in schwarz) war es der erste Auftritt als Cheftrainer der Regionalliga-Mannschaft vor heimischer Kulisse. Bild: Marcel Schlenkrich
Für Mario Huhnstock (in schwarz) war es der erste Auftritt als Cheftrainer der Regionalliga-Mannschaft vor heimischer Kulisse.
Für Mario Huhnstock (in schwarz) war es der erste Auftritt als Cheftrainer der Regionalliga-Mannschaft vor heimischer Kulisse. Bild: Marcel Schlenkrich
Freiberg
Erst Spielrausch, dann Rote Karte: Freiberger Handballer verlieren den Faden und das Derby
Redakteur
Von Kai Dittrich
Trotz einer starken ersten Hälfte haben die Regionalliga-Handballer der HSG Freiberg gegen die SG Pirna/Heidenau den Kürzeren gezogen. Warum der neue Trainer bei seinem Heimdebüt kein Happy End feiern konnte.

Das erhoffte Feuerwerk zum Heimdebüt von Mario Huhnstock, dem neuen Trainer der HSG Freiberg, ist ausgeblieben. Nach dem Last-Minute-Schock von Wittenberg mussten die Bergstädter in der Regionalliga im heißen Sachsenderby die nächste bittere Pille schlucken: Gegen die SG Pirna/Heidenau verloren die Freiberger im vollen Dachsbau mit 25:28 –...
