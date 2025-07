Erster Härtetest für Weißenborner Handballerinnen

Die Oberliga-Damen des SV Rotation absolvieren am Sonntag ihr erstes Testspiel der Vorbereitung. Dabei stellt sich ein Regionalligist in Weißenborn vor.

Nach fast sechs Wochen intensiver Vorbereitung laufen die Handballerinnen des SV Rotation Weißenborn am Wochenende erstmals wieder in einem Spiel aufs Parkett. Am Sonntag (15.30 Uhr) steht beim Vorjahreszweiten der Oberliga Sachsen der erste von bislang drei fest geplanten Tests auf dem Programm. Gegner ist der Dessau-Roßlauer HV, der...