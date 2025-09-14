Erster Punkt auf dem Konto: Freiberger Handballer erkämpfen bei altem Rivalen ein Remis

Die HSG Freiberg hat im ersten Auswärtsspiel der Regionalliga Mitte dem Vorjahressiebten HG Köthen ein 27:27 abgetrotzt. Dabei bissen sich die Dachse nach einem Fehlstart ins Spiel zurück.

Die Handballer der HSG Freiberg haben den ersten Punktgewinn in der Regionalliga verbucht. Der Aufsteiger erkämpfte am Samstagabend bei der HG 85 Köthen ein 27:27 (13:14) und ordnete sich damit zunächst mit 1:3 Zählern (50:54 Tore) auf Rang 11 unter den 16 Teams der Regionalliga Mitte ein.