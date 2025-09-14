Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Überragender Werfer: Dominik Gelnar, hier im Heimspiel gegen Bernburg, traf in Köthen elfmal. Bild: Marcel Schlenkrich
Überragender Werfer: Dominik Gelnar, hier im Heimspiel gegen Bernburg, traf in Köthen elfmal. Bild: Marcel Schlenkrich
Freiberg
Erster Punkt auf dem Konto: Freiberger Handballer erkämpfen bei altem Rivalen ein Remis
Von Andreas Tietze
Die HSG Freiberg hat im ersten Auswärtsspiel der Regionalliga Mitte dem Vorjahressiebten HG Köthen ein 27:27 abgetrotzt. Dabei bissen sich die Dachse nach einem Fehlstart ins Spiel zurück.

Die Handballer der HSG Freiberg haben den ersten Punktgewinn in der Regionalliga verbucht. Der Aufsteiger erkämpfte am Samstagabend bei der HG 85 Köthen ein 27:27 (13:14) und ordnete sich damit zunächst mit 1:3 Zählern (50:54 Tore) auf Rang 11 unter den 16 Teams der Regionalliga Mitte ein.
