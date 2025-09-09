Erster Sieg unter neuen Regeln: Rochlitzer Juniorenfußballer schlagen Lokomotive Leipzig

Rochlitz
Die C-Jugend von Motor Rochlitz hat in der Sachsenklasse den Nachwuchs von Lok Leipzig mit 1:0 bezwungen. Dabei war im ersten Heimspiel einiges gewöhnungsbedürftig.
Großer Jubel im Vater-Jahn-Stadion: Die C-Junioren-Fußballer des BSC Motor Rochlitz haben ihren ersten Saisonsieg in der Sachsenklasse Nord eingefahren. Das Team von Trainer Tim Stölzel bezwang die U 13 des 1. FC Lokomotive Leipzig mit 1:0. Dominic Ahnert erzielte nach einem Konter in der 39. Minute das Tor des Tages. Die Rochlitzer Kicker...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.