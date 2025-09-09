Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bild: Robin Seidler
Bild: Robin Seidler
Rochlitz
Erster Sieg unter neuen Regeln: Rochlitzer Juniorenfußballer schlagen Lokomotive Leipzig
Von Robin Seidler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die C-Jugend von Motor Rochlitz hat in der Sachsenklasse den Nachwuchs von Lok Leipzig mit 1:0 bezwungen. Dabei war im ersten Heimspiel einiges gewöhnungsbedürftig.

Großer Jubel im Vater-Jahn-Stadion: Die C-Junioren-Fußballer des BSC Motor Rochlitz haben ihren ersten Saisonsieg in der Sachsenklasse Nord eingefahren. Das Team von Trainer Tim Stölzel bezwang die U 13 des 1. FC Lokomotive Leipzig mit 1:0. Dominic Ahnert erzielte nach einem Konter in der 39. Minute das Tor des Tages. Die Rochlitzer Kicker...
