Ex-Fußballer des Chemnitzer FC mit „Geniestreich“ in letzter Minute: Lunzenauer Kicker drehen Partie und fahren ersten Auswärtsdreier ein

Rochlitz
Mit dem Last-Minute-Sieg beim Bornaer SV verlässt der SV Fortschritt Lunzenau die Abstiegszone in der Sachsenklasse Nord. Dabei hatten die Muldestädter auch das notwendige Glück auf ihrer Seite.
Die Fußballer des SV Fortschritt Lunzenau haben in der Sachsenklasse Nord am 10. Spieltag ihren ersten Auswärtssieg der Saison unter Dach und Fach gebracht. Mit dem 4:3 (1:2) beim Borner SV machte der Aufsteiger mit einem Schlag vier Tabellenplätze gut, sprang von 15 auf 11 – und damit raus aus der Abstiegszone. „Ich muss vor der Mannschaft...
