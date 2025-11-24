Ex-Kapitän des Chemnitzer FC schnürt einen Doppelpack: Fußballer von Fortschritt Lunzenau feiern zweiten Auswärtssieg

Die Lunzenauer Kicker haben in der Sachsenklasse Nord beim Tabellendritten Leipziger SC mit 5:2 gewonnen. Neben Robert Zickert traf auch ein weiterer ehemaliger CFC-Spieler zweifach.

Bei den Fußballern des SV Fortschritt Lunzenau ist in der Sachsenklasse Nord ein Aufwärtstrend erkennbar – und das haben die Mittelsachsen am Sonntagnachmittag auch beim Tabellendritten gezeigt. Der Aufsteiger gewann beim Leipziger SC klar mit 5:2 (2:0) und kletterte in der Tabelle auf den 10. Tabellenplatz (16 Punkte). Vor allem in der...