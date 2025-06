Fahrradtrial: Vorjahressieger verpasst bei diesjähriger DM den Sprung aufs Podest

Robin Lehnert von der Trial-Schmiede Claußnitz hat bei der Deutschen Meisterschaft Platz 4 belegt. Am letzten Ferienwochenende steigt der nächste Höhepunkt auf dem Vereinsgelände.

Mit acht Sportlern sind die Fahrradkünstler der Trial-Schmiede Claußnitz am Wochenende bei den Deutschen Meisterschaften im baden-württembergischen Sulz am Start gewesen. Für den Titelverteidiger bei der Elite, Robin Lehnert, klappte es am Ende nicht mit einem Medaillenplatz. Der 25-Jährige wurde Vierter. „Es ist bisher noch nicht mein...