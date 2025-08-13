Fahrradtrial-Weltmeister gibt sich bei Wettkampf in Diethensdorf keine Blöße

Erstmals wurde auf dem Gelände der Trial Schmiede Claußnitz am Sonntag ein internationaler Wettkampf durchgeführt. Dort gab es dann bei bestem Wetter und guter Stimmung zwei Favoritensiege.

Nach seinem Halbfinallauf hatte sich Jack Carthy in der Mittagspause am Sonntag erst einmal in seinen Transporter verkrochen. „Hauptsächlich, weil mein Handy etwas Strom braucht und ich es hier laden kann“, sagte der 29-jährige Brite mit einem verschmitzten Lächeln. Carthy, der in seiner Karriere bereits fünfmal Weltmeister geworden und... Nach seinem Halbfinallauf hatte sich Jack Carthy in der Mittagspause am Sonntag erst einmal in seinen Transporter verkrochen. „Hauptsächlich, weil mein Handy etwas Strom braucht und ich es hier laden kann“, sagte der 29-jährige Brite mit einem verschmitzten Lächeln. Carthy, der in seiner Karriere bereits fünfmal Weltmeister geworden und...