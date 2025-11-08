Fairplay als Fußball-Erfolgsformel: Spitzen-Quartett in Mittelsachsen glänzt auch durch Fairness

Vier Mannschaften der Mittelsachsenliga beweisen, dass wenige Vergehen und sportlicher Erfolg durchaus miteinander harmonieren können. Was sagen die Trainer zu den Parallelen?

Ein Drittel der Saison 2025/26 ist in der Mittelsachsenliga bereits absolviert, die Statistiken haben nun eine gewisse Aussagekraft. Dabei gibt es nach 10 von 30 Spieltagen eine interessante Randnotiz: Die vier Teams, die in der Tabelle ganz oben stehen, sind derzeit auch die vier fairsten Mannschaften. Der SV Fortuna Langenau (1. Platz/21...