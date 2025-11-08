Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Für Barkas-Trainer David Tuschy sollte die klassische Grätsche, wie hier sein Spieler Lukas Beck in einem früheren Spiel gegen Annaberg, „das letzte Mittel“ sein.
Für Barkas-Trainer David Tuschy sollte die klassische Grätsche, wie hier sein Spieler Lukas Beck in einem früheren Spiel gegen Annaberg, „das letzte Mittel“ sein. Bild: Tom Schirmeister/Archiv
Für Barkas-Trainer David Tuschy sollte die klassische Grätsche, wie hier sein Spieler Lukas Beck in einem früheren Spiel gegen Annaberg, „das letzte Mittel“ sein.
Für Barkas-Trainer David Tuschy sollte die klassische Grätsche, wie hier sein Spieler Lukas Beck in einem früheren Spiel gegen Annaberg, „das letzte Mittel“ sein. Bild: Tom Schirmeister/Archiv
Mittweida
Fairplay als Fußball-Erfolgsformel: Spitzen-Quartett in Mittelsachsen glänzt auch durch Fairness
Redakteur
Von Robin Seidler, Kai Dittrich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vier Mannschaften der Mittelsachsenliga beweisen, dass wenige Vergehen und sportlicher Erfolg durchaus miteinander harmonieren können. Was sagen die Trainer zu den Parallelen?

Ein Drittel der Saison 2025/26 ist in der Mittelsachsenliga bereits absolviert, die Statistiken haben nun eine gewisse Aussagekraft. Dabei gibt es nach 10 von 30 Spieltagen eine interessante Randnotiz: Die vier Teams, die in der Tabelle ganz oben stehen, sind derzeit auch die vier fairsten Mannschaften. Der SV Fortuna Langenau (1. Platz/21...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20.10.2025
3 min.
Wiederauer Trainer ärgert sich über Geschenk: „Die Jungs müssen es langsam lernen“
Holger Blüher (M.), der Trainer des SSV Königshain-Wiederau (hier beim Spiel in Langenau), hätte am Sonntag gern drei Punkte mit auf die Heimfahrt genommen.
In der Mittelsachsenliga sind die Fußballer von Barkas Frankenberg gegen den SSV Königshain-Wiederau auf kuriose Weise zum späten Ausgleich gekommen. Der Frankenberger Torschütze war einer von neun „Doppelpackern“ an diesem Spieltag.
Robin Seidler
08.11.2025
2 min.
Deutschlands beliebteste Bäcker: Zwei Erzgebirger in Sachsens Top 10
Die Thumer Brot-Piraten Christian und Nicole Beyer haben einen Titel zu verteidigen.
Das österreichische Gourmetmagazin „Falstaff“ sucht Deutschlands beliebteste Bäckereien: In Sachsen haben es erneut zwei Handwerksbetriebe aus dem Erzgebirge bis in die Endrunde geschafft. Wie geht’s weiter?
Katrin Kablau
13:22 Uhr
3 min.
Philippinen rüsten sich für Supertaifun "Fung-Wong"
Auf der Flucht vor Supertaifun "Fung-Wong" mussten mehr als eine Million Menschen ihre Häuser verlassen.
Nach dem verheerenden Taifun "Kalmaegi" droht den Philippinen ein neuer und noch stärkerer Sturm. Bereits vor seiner Ankunft sorgt "Fung-Wong" für Zerstörung und erste Tote.
Girlie Linao und Laura Almanza, dpa
13:20 Uhr
3 min.
Koalition in Brandenburg sucht Lösung - Kein Krisentreffen
Die SPD/BSW-Koalition mit Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) und Vize-Regierungschef Robert Crumbach (BSW) berät über zwei in der BSW-Fraktion umstrittene Medienstaatsverträge (Archivbild).
Weil das BSW im Brandenburger Landtag mehrheitlich gegen zwei Medienstaatsverträge stimmen will, ist die Koalition in einer Krise. Ein Spitzentreffen wird abgesagt. Ist die Kuh damit vom Eis?
10.10.2025
2 min.
Vor dem Fußball-Kreispokal: Mittelsachsenligisten verzichten auf Elfmetertraining
Germania-Trainer Johannes Göbler, hier mit Hans und Ludwig Weinert (v. l.), tritt mit seiner Mannschaft am Sonntag im Kreispokal in Göritzhain an.
Am Sonntag steht die 2. Runde im Fußball-Kreispokal an – unter anderem mit drei Duellen zwischen Mittelsachsenligisten. Dabei empfängt der Tabellenvierte den Finalisten der Vorsaison.
Mila Müller, Robin Seidler
08.11.2025
3 min.
Tradition im Erzgebirge: Was Käufer auf einen speziellen Markt lockt
Simone Stein (li.) und ihre Tochter Isabel Schadwill schauten beim Weihnachtsflohmarkt in Schneeberg vorbei.
Zum zweiten Mal fand der Weihnachtsflohmarkt in Schneeberg statt. Dieses Mal an einem anderen Ort. Besucher wurden auch dort fündig.
Heike Mann
Mehr Artikel