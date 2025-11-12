Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Früher an der Taktiktafel, nun am Kinderwagen: Silvio Dost lässt sich nun bei den Heimspielen des SSV Königshain-Wiederau ab und an mit der Familie blicken.
Früher an der Taktiktafel, nun am Kinderwagen: Silvio Dost lässt sich nun bei den Heimspielen des SSV Königshain-Wiederau ab und an mit der Familie blicken. Bild: Robin Seidler
Am Freitagabend stand Silvio Dost, hier mit Andrea Fuhrmann, bei der Ehrungsveranstaltung des TSV Medizin Wechselburg noch einmal wegen des Fußballs im Mittelpunkt.
Am Freitagabend stand Silvio Dost, hier mit Andrea Fuhrmann, bei der Ehrungsveranstaltung des TSV Medizin Wechselburg noch einmal wegen des Fußballs im Mittelpunkt. Bild: Janet Hellriegel/Verein
Nicht nur Trainer, sondern auch Einheizer: Silvio Dost (r.), hier im Juni 2023, als die Wechselburger Fußballer in einer Saison vier Titel gewannen.
Nicht nur Trainer, sondern auch Einheizer: Silvio Dost (r.), hier im Juni 2023, als die Wechselburger Fußballer in einer Saison vier Titel gewannen. Bild: Robin Seidler/Archiv
Rochlitz
Familie und Fasching statt Fußball: Ehemaliger Wechselburger Trainer spricht über seine neuen Aufgaben
Von Robin Seidler
Sieben Jahre lang trainierte Silvio Dost die Kicker des SSV Königshain-Wiederau – bis zu diesem Sommer. Bei einer kleinen Ehrung musste er kürzlich gegenüber einem ehemaligen Profi-Schiedsrichter noch etwas loswerden.

Beim Spitzenspiel in der Fußball-Mittelsachsenliga zwischen dem SSV Königshain-Wiederau und dem SV Germania Mittweida (1:2) hat Silvio Dost am Sonntag wieder einmal auf dem Wechselburger Sportplatz vorbeigeschaut. „Das war aber alles andere als ein schöner Sommerkick“, sagt der ehemalige Trainer, der die SSV-Kicker 2023 in die...
