Familienausflug: Chemnitzer Nachwuchs glänzt beim Falkenauer Bergcrosslauf

Fast 200 Aktive sind am Samstag beim 19. Bergcrosslauf in Falkenau in der prallen Sonne an den Start gegangen. Der Nachwuchs einer sportlichen Chemnitzer Familie holte sich routiniert den Sieg.

Strahlend blauer Himmel, Temperaturen um die 30 Grad, kaum ein Lüftchen – doch für Familie Singer aus Chemnitz war das alles kein Grund, am Samstag zu Hause zu bleiben. Vater, Mutter, Sohn und Tochter nahmen den 19. Falkenauer Bergcrosslauf zum Anlass für einen Familienausflug. Allesamt trainieren sie beim Chemnitzer Triathlonverein. Die... Strahlend blauer Himmel, Temperaturen um die 30 Grad, kaum ein Lüftchen – doch für Familie Singer aus Chemnitz war das alles kein Grund, am Samstag zu Hause zu bleiben. Vater, Mutter, Sohn und Tochter nahmen den 19. Falkenauer Bergcrosslauf zum Anlass für einen Familienausflug. Allesamt trainieren sie beim Chemnitzer Triathlonverein. Die...