FHTC-Damen weiter auf Erfolgskurs: Nele Leppelmeier sorgt für zweiten Sieg und Platz 1

Freiberg
Die Hockeyspielerinnen des Freiberger HTC haben auch ihr zweites Match in der Mitteldeutschen Verbandsliga mit 1:0 gewonnen. Die Herren des Vereins melden sich ebenfalls erfolgreich zurück.
Die Hockey-Damen des Freiberger HTC bleiben nach dem gelungenen Comeback der Vorwoche auf Erfolgskurs. Nach dem 1:0-Auftaktsieg beim Leipziger SC bezwangen die Freibergerinnen im Hockey- und Tennispark an der Hainichener Straße auch den HC Niesky mit 1:0. Nele Leppelmeier erzielte das goldene Tor für ihr Team, das mit 6 Punkten auf Platz 1 der...
