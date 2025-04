Finale in der Handball-Oberliga: Wie die Männer der HSG und die Frauen des SV Rotation feiern wollen

Am letzten Spieltag erwarten die Handball-Teams aus Freiberg und Weißenborn nochmals packende Duelle. Und zum Halali ist einiges geplant – inklusive eines ungewöhnlichen Comebacks in der Grubehalle.

Bei den Handballern der HSG Freiberg gibt es zum Saisonfinale in der Oberliga ein Comeback. Allerdings nicht auf dem Parkett: Martin Schettler, der 13 Jahre für die Dachse in der Mitteldeutschen Oberliga auf Torjagd ging, spielt am Samstag mit der jungen Chemnitzer Indie-Pop Band „Shoot the Cherry“ in der Ernst-Grube-Halle auf. Seit August...