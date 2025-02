Flöhaer Handballerinnen behalten die Nerven und spielen um den Titel mit

Die Damen des VfB Flöha haben in der Regionsoberliga durch einen umkämpften Auswärtssieg in Weißenborn für die Meisterrunde qualifiziert. Dort geht es nun auch gegen die Top 3 der Staffel West.

Die Handballerinnen des VfB Flöha haben sich für die Meisterrunde der Regionsoberliga Südwestsachsen qualifiziert. Ausschlaggebend dafür war der 26:24 (14:12)-Auswärtssieg beim SV Rotation Weißenborn II. In diesem letzten Vorrundenspiel der Staffel Ost lag Flöha zwar ständig in Führung, musste am Ende aber um den Sieg bangen. Mitte der 1....