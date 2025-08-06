Flöhas Fußballtrainer vor dem Saisonstart: „Die Jungs wollen etwas reißen“

Der TSV Flöha hat sein zweites Vorbereitungsspiel für die kommende Saison in der Mittelsachsenliga gewonnen. Auf der Torhüterposition hat der neue Coach etwas Auswahl.

Die Fußballer des TSV Flöha haben ihr zweites Testspiel gegen den Sachsenliga-Absteiger FSV Motor Marienberg mit 3:1 (1:0) gewonnen. Die Tore für den Mittelsachsenligisten erzielten Kapitän Franz Schwarz (29.) und per Doppelschlag Charlie Baude (72./79.). Flöhas neuer Trainer Michael Siegel zeigte sich mit der Leistung zufrieden: „Der Wille... Die Fußballer des TSV Flöha haben ihr zweites Testspiel gegen den Sachsenliga-Absteiger FSV Motor Marienberg mit 3:1 (1:0) gewonnen. Die Tore für den Mittelsachsenligisten erzielten Kapitän Franz Schwarz (29.) und per Doppelschlag Charlie Baude (72./79.). Flöhas neuer Trainer Michael Siegel zeigte sich mit der Leistung zufrieden: „Der Wille...