Traf doppelt beim Testspielsieg gegen Marienberg: Der flinke TSV-Stürmer Charlie Baude (l.).
Traf doppelt beim Testspielsieg gegen Marienberg: Der flinke TSV-Stürmer Charlie Baude (l.). Bild: Tom Schirmeister
Flöha
Flöhas Fußballtrainer vor dem Saisonstart: „Die Jungs wollen etwas reißen“
Redakteur
Von Kai Dittrich
Der TSV Flöha hat sein zweites Vorbereitungsspiel für die kommende Saison in der Mittelsachsenliga gewonnen. Auf der Torhüterposition hat der neue Coach etwas Auswahl.

Die Fußballer des TSV Flöha haben ihr zweites Testspiel gegen den Sachsenliga-Absteiger FSV Motor Marienberg mit 3:1 (1:0) gewonnen. Die Tore für den Mittelsachsenligisten erzielten Kapitän Franz Schwarz (29.) und per Doppelschlag Charlie Baude (72./79.). Flöhas neuer Trainer Michael Siegel zeigte sich mit der Leistung zufrieden: „Der Wille...
