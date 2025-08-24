Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Antonis Leonardo Angulo Escovar (v.) schied nach einem Zusammenprall früh aus - und Fortschritt geriet auf die Verliererstraße.
Antonis Leonardo Angulo Escovar (v.) schied nach einem Zusammenprall früh aus - und Fortschritt geriet auf die Verliererstraße.
Fortschritt auswärts gestoppt: Zwei Defensivpatzer besiegeln erste Niederlage der Lunzenauer Fußballer
Von Christian Kluge
Im ersten Auswärtsspiel der Sachsenklasse Nord hat der SV Fortschritt Lunzenau bei Motor Wilsdruff verloren. Bei den Gästen kam allerdings einiges an Pech zusammen.

Die Fußballer des SV Fortschritt Lunzenau haben ihr erstes Auswärtsspiel in der Sachsenklasse Nord verloren. Nach dem 2:1-Auftaktsieg gegen Lindenau unterlag der Neuling am Sonnabend beim ehemaligen Sachsenligisten Motor Wilsdruff mit 0:2 (0:2). „Heute wäre mehr drin gewesen“, sagte Karsten Oswald, der Trainer der Gäste. „Doch wir haben...
