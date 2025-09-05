Fortsetzung für Kopf-an-Kopf-Rennen? Sparkassen-Laufcup startet in die zweite Halbzeit

Mehr als 800 Aktive sind bislang beim 13. Laufcup der Sparkasse Mittelsachsen auf die Strecke gegangen und haben für Teilnehmerrekorde gesorgt. Auch der SSV Sayda hegt in dieser Hinsicht Hoffnung.

Nicky Becker kann zur „Halbzeit“ eine überaus positive Bilanz ziehen. Sechs Läufe beim diesjährigen Laufcup der Sparkassenstiftung für Jugend und Sport wurden bereits erfolgreich absolviert – „und das meist mit Teilnehmerrekorden“, freut sich der stellvertretende Abteilungsleiter Unternehmenskommunikation der Sparkasse Mittelsachsen.... Nicky Becker kann zur „Halbzeit“ eine überaus positive Bilanz ziehen. Sechs Läufe beim diesjährigen Laufcup der Sparkassenstiftung für Jugend und Sport wurden bereits erfolgreich absolviert – „und das meist mit Teilnehmerrekorden“, freut sich der stellvertretende Abteilungsleiter Unternehmenskommunikation der Sparkasse Mittelsachsen....