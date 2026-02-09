Fortuna-Fans jubeln von früh bis spät: Doppelter Erfolg für Langenauer Fußballteams

Flöha
Zum Abschluss der Fußball-Hallenkreismeisterschaften haben sich die Langenauer Frauen und Männer die Turniersiege geholt. Für einen ehemaligen Torjäger war es der erste Titel als Trainer.
Unverwüstlich waren die „Fortuna Fanatics“, die ganz treuen Fans des SV Fortuna Langenau, am Samstag bei der Hallenkreismeisterschaft. „Sie haben von morgens bis abends 21 Uhr in der Flöhaer Sporthalle durchgehalten“, erzählt Marcus Hiemann, der Fußball-Abteilungsleiter des Vereins. Die gut 13 Stunden Hallenkick in Flöha haben sich...
