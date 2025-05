Fortuna trotzt Fortschritt: Lunzenauer Kicker müssen im Titelrennen Federn lassen

Im Spitzenspiel der Fußball-Mittelsachsenliga haben sich Langenau und Lunzenau in einem packenden Duell 2:2 getrennt. Dabei sahen die Hausherren gegen den Spitzenreiter schon wie der sichere Sieger aus.

Eigentlich hätte sich Jens Schneider nach dem Abpfiff die Haare raufen müssen. Bis kurz vor Schluss hielten seine Langenauer Fußballer am Sonntag im Duell gegen Spitzenreiter Fortschritt Lunzenau 3 Punkte in der Hand, sahen nach dem 2:0 durch Lucas Krumbiegel in der 82. Minute sogar wie der sichere Sieger aus. Am Ende gab die Fortuna den...