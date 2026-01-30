Freiberg gegen Pirna/Heidenau: Welche Handball-Fans schreien ihr Team zum Derbysieg?

Freiberg
Freiberg. Wir haben den beiden Fan-Chefs der HSG Freiberg und der SG Pirna/Heidenau vor dem großen Schlagabtausch am Samstag in der Ernst-Grube-Halle auf den Zahn gefühlt. Die Antworten zeigen: Der Dachsbau ist Kult, beim Endergebnis hört die Freundschaft aber auf.
Freie Presse: Dachse gegen Eisenbahner – wie spiegelt sich Ihre Leidenschaft am Samstagabend optisch auf der Tribüne wider?
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.