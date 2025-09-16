„Freiberger Acht“: Von der Schnapsidee zum Wander-Magneten

Bei der 5. Auflage der Wanderung um die Silberstadt und die Montanregion Erzgebirge verzeichneten die Veranstalter ein Rekordfeld. Die Schnellsten schafften die 50 Kilometer in weniger als 8 Stunden.

Freiberg entwickelt sich mehr um mehr zum Wander-Mekka: Bei der 5. Auflage der „Freiberger Acht“, der 50-km-Wanderung um die Silberstadt und durch die Montanregion Erzgebirge/Krušnohori, konnte Veranstalter Andreas Gartner so viele Teilnehmer wie noch nie begrüßen. „233 Wanderer sind ein Rekord“, freut sich der 51-jährige Freiberger.... Freiberg entwickelt sich mehr um mehr zum Wander-Mekka: Bei der 5. Auflage der „Freiberger Acht“, der 50-km-Wanderung um die Silberstadt und durch die Montanregion Erzgebirge/Krušnohori, konnte Veranstalter Andreas Gartner so viele Teilnehmer wie noch nie begrüßen. „233 Wanderer sind ein Rekord“, freut sich der 51-jährige Freiberger....