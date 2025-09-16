Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Früh aufstehen: Die Teilnehmer der 50-km-Runde starteten am Sonnabend um 6 Uhr.
Früh aufstehen: Die Teilnehmer der 50-km-Runde starteten am Sonnabend um 6 Uhr. Bild: Marcel Schlenkrich
Freiberg
„Freiberger Acht“: Von der Schnapsidee zum Wander-Magneten
Redakteur
Von Steffen Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bei der 5. Auflage der Wanderung um die Silberstadt und die Montanregion Erzgebirge verzeichneten die Veranstalter ein Rekordfeld. Die Schnellsten schafften die 50 Kilometer in weniger als 8 Stunden.

Freiberg entwickelt sich mehr um mehr zum Wander-Mekka: Bei der 5. Auflage der „Freiberger Acht“, der 50-km-Wanderung um die Silberstadt und durch die Montanregion Erzgebirge/Krušnohori, konnte Veranstalter Andreas Gartner so viele Teilnehmer wie noch nie begrüßen. „233 Wanderer sind ein Rekord“, freut sich der 51-jährige Freiberger....
09:18 Uhr
2 min.
Nach Fed-Entscheid: Goldpreis sinkt deutlich
Der Goldpreis fällt nach seinem jüngsten Rekordhoch (Archivbild)
Zuletzt ist der Goldpreis von Rekord zu Rekord geeilt. Nach der Zinssenkung der US-Notenbank Fed geht es nun deutlich abwärts.
09:16 Uhr
2 min.
Wohnungsbau: 30 Prozent mehr Genehmigungen im Juli
In Deutschland wird wieder mehr gebaut. (Archivbild)
In Deutschland könnten wieder mehr Wohnungen gebaut werden. Allerdings waren die Zahlen im Vorjahresmonat auch sehr schwach. Reicht das Plus, um die Wohnungsnot in Städten zu lindern?
16:00 Uhr
2 min.
„Wachablösung“ beim Freiberger Herbstlauf: Gebürtiger Eritreer entthront Seriensieger
Eyob Solomun Berhe vom TVL Freiberg (2. v. l.) hat am Sonnabend den Halbmarathon beim 42. Freiberger Herbstlauf gewonnen.
Eyob Solomun Berhe vom TVL Freiberg hat die 42. Auflage des Herbstlaufes gewonnen. Der Titelverteidiger war ebenfalls schnell unterwegs, letztlich aber chancenlos.
Steffen Bauer
18.07.2025
2 min.
Wanderabenteuer im Unesco-Welterbe: 50 Kilometer um die Silberstadt
Geschafft: Rund 250 Teilnehmer zählte die 4. der „Freiberger Acht“ im vorigen Jahr.
Am 13. September lockt die 5. Auflage der „Freiberger Acht“ mit 50 Kilometern rund um Freiberg. Über ein Drittel der 300 Startplätze sind schon vergeben. Es geht aber auch etwas kürzer.
Steffen Bauer
18:00 Uhr
4 min.
Volkswagen ändert Pläne für seine Fabriken: Werk in Zwickau behält offenbar vorerst ein weiteres Modell
Ein ID.3 in der Montage im Zwickauer VW-Werk. Das Modell soll länger in Zwickau gefertigt werden als bisher geplant.
Der Autobauer will die geplante Verlagerung der VW-Golf-Produktion von Wolfsburg nach Mexiko verschieben. Das hat Folgen für das Fahrzeugwerk in Zwickau – das so etwas Zeit gewinnt.
Jan-Dirk Franke
17.09.2025
4 min.
"So etwas habe ich noch nicht erlebt" - Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
