Freiberger Fußball-Nachwuchstrainer nach Titel-K.o.: „So viele Tränen habe ich noch nie gesehen“

Die B-Junioren des BSC Freiberg haben das entscheidende Spiel um die Meisterschaft in der Landesklasse Mitte knapp in Radebeul verloren. Strittige Schiedsrichterentscheidungen und verletzungsbedingte Ausfälle taten ihr Übriges.

Die B-Junioren-Fußballer des zweitplatzierten BSC Freiberg hatten im Vorfeld alles versucht. Um „neue Impulse zu setzen“, wurde in der Vorwoche sogar ein Trainerwechsel für das letzte und alles entscheidende Spiel in der Landesklasse Mitte beim punktgleichen Tabellenführer Radebeuler BC vorgenommen. So rückte Jugend- und Vereinskoordinator...