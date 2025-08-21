Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Vor gut einem Jahr verloren die Freiberger mit Lukas Erler (l.) und Leon Heschel (r.) bei Merkur mit 0:2.
Vor gut einem Jahr verloren die Freiberger mit Lukas Erler (l.) und Leon Heschel (r.) bei Merkur mit 0:2. Bild: Bernd Genssen/Archiv
Vor gut einem Jahr verloren die Freiberger mit Lukas Erler (l.) und Leon Heschel (r.) bei Merkur mit 0:2.
Vor gut einem Jahr verloren die Freiberger mit Lukas Erler (l.) und Leon Heschel (r.) bei Merkur mit 0:2. Bild: Bernd Genssen/Archiv
Freiberg
Freiberger Fußballtrainer vor dem Spiel gegen angeknockte Vogtländer: „Ich erwarte einen angeschlagenen Boxer“
Redakteur
Von Kai Dittrich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im ersten Heimspiel der Saison empfängt der BSC Freiberg in der Sachsenklasse West den SV Merkur Oelsnitz. Ob der langjährige Freiberger Torgarant schon wieder auflaufen wird, ist noch nicht klar.

Unter komplett unterschiedlichen Vorzeichen wird am Samstag das Spiel der Sachsenklasse West zwischen dem BSC Freiberg und dem SV Merkur Oelsnitz auf dem Platz der Einheit angepfiffen. Während die Vogtländer ihren Auftakt zuhause gegen Aufsteiger VfB Schöneck beim 0:7 gründlich in den Sand setzten, fuhren die Freiberger beim anderen Neuling,...
