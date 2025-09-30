Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der FHTC-Torschützenkönigin der vergangenen Hallensaison gelang diesmal kein Treffer: Corinna Höhne (l.).
Der FHTC-Torschützenkönigin der vergangenen Hallensaison gelang diesmal kein Treffer: Corinna Höhne (l.).
Freiberg
Freiberger Hockey-Damen peilen Spitze an: Nach Heimsieg kommt es nun zum Showdown
Von Tobias Seifert
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit dem Heimsieg gegen Schlusslicht ATV Leipzig II haben sich die Verbandsliga-Damen des Freiberger HTC für das kommende Topspiel warmgeschossen. Ein besonderes Lob gab es für die Jüngsten.

Für das Damenteam des Freiberger HTC bleibt der heimische Kunstrasen in der Mitteldeutschen Verbandsliga ein Erfolgsgarant: Die Freibergerinnen siegten am fünften Spieltag gegen Schlusslicht ATV Leipzig II mit 2:0 und fuhren damit ihren dritten Heimerfolg ein. Damit gelang der Mannschaft nicht nur der 4. Sieg im 5. Spiel – das Team hält mit...
