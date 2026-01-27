Freiberger Hockey-Damen revanchieren sich und festigen Platz 3 in der Oberliga

Die Frauen des FHTC haben den TSV Leuna mit 4:1 geschlagen. Auch bei den U-14-Mädchen gab es Grund zum Jubel.

Auch im zweiten Spiel des Jahres hat das Damenteam des Freiberger HTC Punkte gesammelt. Am 7. Spieltag in der Mitteldeutschen Hallenhockey-Oberliga schlugen die Gelb-Schwarzen den TSV Leuna mit 4:1. Damit gelang dem Team von Coach Eric Timmich nicht nur die Revanche für die 4:6-Schlappe im Hinspiel. Die Bergstädterinnen zementieren mit nunmehr...