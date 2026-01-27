MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Corinna Höhne (l.), hier in einer früheren Partie, erzielte gegen Leuna ihren neunten Saisontreffer.
Corinna Höhne (l.), hier in einer früheren Partie, erzielte gegen Leuna ihren neunten Saisontreffer. Bild: Marcel Schlenkrich/Archiv
Corinna Höhne (l.), hier in einer früheren Partie, erzielte gegen Leuna ihren neunten Saisontreffer.
Corinna Höhne (l.), hier in einer früheren Partie, erzielte gegen Leuna ihren neunten Saisontreffer. Bild: Marcel Schlenkrich/Archiv
Freiberg
Freiberger Hockey-Damen revanchieren sich und festigen Platz 3 in der Oberliga
Von Tobias Seifert
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Frauen des FHTC haben den TSV Leuna mit 4:1 geschlagen. Auch bei den U-14-Mädchen gab es Grund zum Jubel.

Auch im zweiten Spiel des Jahres hat das Damenteam des Freiberger HTC Punkte gesammelt. Am 7. Spieltag in der Mitteldeutschen Hallenhockey-Oberliga schlugen die Gelb-Schwarzen den TSV Leuna mit 4:1. Damit gelang dem Team von Coach Eric Timmich nicht nur die Revanche für die 4:6-Schlappe im Hinspiel. Die Bergstädterinnen zementieren mit nunmehr...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
29.12.2025
4 min.
Hockeyteams des Freiberger HTC ziehen zum Jahreswechsel eine durchwachsene Bilanz
Corinna Höhne ist mit 7 Treffern aktuell drittbeste Torschützin der Mitteldeutschen Oberliga.
Die Damen und Herren des FHTC haben sich mit Niederlagen aus der ersten Hälfte der Hallensaison verabschiedet. Zum Teil müssen nun auch die Ziele neu definiert werden.
Tobias Seifert
19.01.2026
2 min.
Furioses Comeback: Freiberger Hockey-Cracks knöpfen dem Tabellenzweiten einen Punkt ab
Lieferten sich zahlreiche Duelle: Christopher Funkes (l.) und Cöthens Paul Jüdicke.
Die Hockeyspieler des Freiberger HTC haben in der Verbandsliga gegen Cöthen nach klarem Rückstand noch ein Unentschieden erkämpft. Dabei polierte der Torjäger seine persönliche Bilanz auf.
Tobias Seifert
16:05 Uhr
1 min.
Erlbacher Bürgerbus nicht mehr verkehrstüchtig: Was nun?
Über viele Jahre hat Erlbachs Bürgerbus gute Dienste getan. Nun hieß es Abschied nehmen.
Viele Jahre war das Gefährt im Einsatz. Nun rollt er nicht mehr im Dienst der Kommune. Es gibt aber Grund zur Hoffnung.
Ronny Hager
16:06 Uhr
3 min.
Selenskyj besteht auf EU-Beitritt für Ukraine schon 2027
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sieht eine EU-Mitgliedschaft für sein Land schon 2027 als wichtige Sicherheitsgarantie. (Archivbild)
Der ukrainische Präsident Selenskyj wirbt beim österreichischen Kanzler Stocker für einen raschen EU-Beitritt der Ukraine. Die Mitgliedschaft sieht er als Sicherheitsgarantie für sein Land.
26.01.2026
4 min.
„Niemand muss Angst um Arbeitsplatz haben“: Kretschmer verteidigt Plan zu Personalabbau und Umstrukturierung in Sachsen
Videobotschaft des Ministerpräsidenten an Sachsens Bedienstete.
Vor einer Woche hat Sachsens CDU/SPD-Regierung eine Reihe von Prüfaufträgen in eigener Sache beschlossen – auch zur „Abschaffung von Beauftragtenposten“. Wie viele gibt es überhaupt?
Tino Moritz
26.01.2026
4 min.
Ärger am Fichtelberg: Berliner eröffnen Parkplatz am Skihang – „Widerrechtlich“, sagt der Bürgermeister
Das Foto zeigt vorn die Eisbahn und den städtischen Parkplatz. Links daneben die Zufahrt zu der Fläche, auf der einst der „Alte Club“ stand.
Wo einst der berühmte „Alte Club“ stand, sollen künftig bis zu 100 Autos Platz finden. Die Pläne der Eigentümer stoßen allerdings in Oberwiesenthal auf Widerstand. Auch weil der Parkplatzbetrieb schon läuft.
Kjell Riedel
Mehr Artikel