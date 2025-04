Freiberger Hockeyspieler schlüpfen in Sachsen-Trikots

Gleich mehrere Nachwuchsspieler und Nachwuchsspielerinnen des Freiberger HTC haben die Landesauswahl Sachsen beim Straußberg-Cup verstärkt. Dabei waren nicht nur die Spiele sehr erlebnisreich.

Seit der ersten Aprilwoche rollt für den Freiberger HTC wieder die Hockeykugel auf dem Kunstrasenplatz an der Hainichener Straße. Doch für mehrere Nachwuchstalente des FHTC ist der erste Hockeywettkampf des Jahres an frischer Luft schon Geschichte – und zwar in einem ganz besonderen Trikot. Denn mit Marit Sachse, Juliane Winkler, Torhüterin...