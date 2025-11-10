Freiberger Korbjäger liefern Tabellenführer Niners harten Kampf

Freiberg
Die Basketballer des ATSV Freiberg haben im Duell gegen die Niners Chemnitz IV klar den Kürzeren gezogen und die fünfte Saisonniederlage kassiert. Dennoch blickt der Trainer zuversichtlich nach vorn.
Der Primus ist am Ende doch eine Nummer zu groß gewesen. Mit 60:82 (32:38) unterlagen die Landesliga-Basketballer des ATSV Freiberg am Sonntag Spitzenreiter Niners Chemnitz IV und bleiben nach der fünften Niederlage im sechsten Spiel am Tabellenende der Staffel 2. Trotz eines Katastrophenstarts habe man dem ungeschlagen Tabellenführer einen...
