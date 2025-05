Freiberger Leichtathleten glänzen beim Saisonstart mit Landesmeistertitel

Die U-16-Startgemeinschaft des TVL und des TSV dominierte beim Schülersportfest in Grimma die „Langstaffel“ über dreimal 1000 Meter. Aber auch national liefen die drei Jungs weit nach vorn.

Die jungen Freiberger Leichtathleten haben zu Beginn der neuen Freiluftsaison gleich ein Achtungszeichen gesetzt. Bei der 19. Hartmut-Riegert-Schüler-Gala in Grimma, an der am Maifeiertag weit über 500 Aktive teilnahmen, dominierte die Startgemeinschaft Freiberg in der Altersklasse U 16 den Wettkampf über dreimal 1000 Meter und lief am Ende...