Freiberger Radballer fahren Punkte in Großolbersdorf ein

Das Radball-Duo des TV Freiberg 2 hat sein Punktekonto in der Verbandsliga durch einen Sieg und ein Unentschieden weiter aufgestockt. Allerdings standen am Ende auch zwei Niederlagen zu Buche.

Die zweite Mannschaft des TV Freiberg hat in Großolbersdorf beim dritten Spieltag der Radball-Verbandsliga vier Punkte eingefahren. Die Brüder Dustin und Marvin Schmidt verbuchten am Ende einen Sieg und ein Unentschieden, mussten allerdings auch zwei Niederlagen einstecken. Mit diesem Punktezuwachs konnten sie erst einmal Platz 8 in der Tabelle...