Freiberger Schwimmteam glänzt beim Silbererz-Meeting

Der SSV Freiberg blickt auf zwei prall gefüllte und erfolgreiche Wettkampftage beim 15. Silbererz-Swim-Meeting zurück. Im Feld der 270 Sportler aus 16 Vereinen schwammen die Gastgeber einmal mehr vornweg.

Am Montag durfte Katja Gorzolla endlich etwas durchatmen. Weit mehr als 20 Stunden waren die Trainerin des SSV Freiberg und ihre zahlreichen Mitstreiter am Wochenende im Freiberger Johannisbad auf Achse, wo das 15. Internationale Silbererz-Swim-Meeting über die Bühne ging. 270 Sportler aus 16 Vereinen kletterten dabei am Samstag und am Sonntag...