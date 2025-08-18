Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Leon Heschel (l.), hier im Punktspiel gegen Mülsen, traf im Test gegen Dresden vom Elfmeterpunkt.
Leon Heschel (l.), hier im Punktspiel gegen Mülsen, traf im Test gegen Dresden vom Elfmeterpunkt. Bild: Ralf Wendland/Archiv
Leon Heschel (l.), hier im Punktspiel gegen Mülsen, traf im Test gegen Dresden vom Elfmeterpunkt.
Leon Heschel (l.), hier im Punktspiel gegen Mülsen, traf im Test gegen Dresden vom Elfmeterpunkt. Bild: Ralf Wendland/Archiv
Freiberg
Freiberger Torjäger meldet sich im Mannschaftstraining zurück
Redakteur
Von Kai Dittrich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Sachsenklasse-Fußballer des BSC und von Post Dresden haben sich in einem Testspiel 3:3 getrennt. Der Trainer war mit dem Auftritt nicht komplett zufrieden, erwartet aber bald wieder Verstärkung.

Die Sachsenklasse-Fußballer des BSC Freiberg haben ein Testspiel beim SV Post Dresden mit einem 3:3 (0:1)-Unentschieden beendet. Durch das Freilos im Sachsenpokal diente diese Partie der Überbrückung der Spielpause in der Sachsenklasse. „75 Minuten haben mir gefallen, der Rest nicht“, konstatierte BSC-Trainer Nils Hähner nach der Partie...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19.08.2025
5 min.
Ein neunjähriger Reichenbacher hat Haare wie Rapunzel: Jetzt sind sie ab - und das hat mit Opa zu tun
Haare, um die Louis Seubert sicher von mancher Frau beneidet wird. Im Salon von Uta Hascher war die Pracht nun ein Fall für die Schere - aus einem besonderen Grund.
Louis Seubert ist in seiner Grundschulklasse der einzige Junge mit langen Haaren. Weil sie so schön sind. Weil es ihm im Blut steckt - so wie sein Wille, eigene Entscheidungen zu treffen.
Gerd Möckel
19:30 Uhr
4 min.
Was machen wir am Wochenende? Ausgehtipps für Westsachsen
Ab Freitag verwandelt sich das Zwickauer Flugplatzgelände wieder in ein Mekka für Trabant-Liebhaber aus allen Ecken des Landes.
Historische Fahrzeuge bestaunen oder Musik unter freiem Himmel genießen: Der Veranstaltungskalender im Landkreis Zwickau bietet bunte Unterhaltung. Wir haben ein Dutzend Anregungen für Sie ausgewählt.
Thomas Croy
20.08.2025
4 min.
Pleite abgewendet: Traditionsbetrieb aus dem Erzgebirge findet Investor im Ausland
Die Investoren aus Indien zu Besuch in Lauter: Pascoal Dantas, Andreas Huhn, Himanshu Patel, Sven Huhn, Amit Kalra und Oliver Knauf (v. l.) gehen nun gemeinsame Wege.
Eine Firma mit Sitz in Indien investiert in die Omeras GmbH aus Lauter. Der Geschäftsführer erklärt, was das für das Portfolio und die Belegschaft bedeutet.
Anna Neef
19:30 Uhr
4 min.
Pikachu erobert Zwickau: Kevin Linkenheil eröffnet den ersten Sammelkartenladen der Stadt
Kevin Linkenheil will in seinem neuen Café regelmäßig Turniere veranstalten.
So etwas gab es in Zwickau noch nicht: In Kevin Linkenheils neuem Café kommen Pokémon- und Yu-Gi-Oh!-Fans auf ihre Kosten. Was erwartet einen in diesem Laden?
Leona Müller
17:13 Uhr
3 min.
Freiberger Fußballtrainer vor dem Spiel gegen angeknockte Vogtländer: „Ich erwarte einen angeschlagenen Boxer“
Vor gut einem Jahr verloren die Freiberger mit Lukas Erler (l.) und Leon Heschel (r.) bei Merkur mit 0:2.
Im ersten Heimspiel der Saison empfängt der BSC Freiberg in der Sachsenklasse West den SV Merkur Oelsnitz. Ob der langjährige Freiberger Torgarant schon wieder auflaufen wird, ist noch nicht klar.
Kai Dittrich
19.08.2025
1 min.
Wiedersehen im Fußball-Sachsenpokal: Ehemaliger Freiberger Trainer kommt zurück an alte Wirkungsstätte
Der BSC Freiberg trifft in der 2. Runde des Sachsenpokals auf Budissa Bautzen. Derweil duellieren sich die Lunzenauer mit dem ältesten Fußballverein Sachsens.
Kai Dittrich
Mehr Artikel