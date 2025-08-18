Freiberger Torjäger meldet sich im Mannschaftstraining zurück

Die Sachsenklasse-Fußballer des BSC und von Post Dresden haben sich in einem Testspiel 3:3 getrennt. Der Trainer war mit dem Auftritt nicht komplett zufrieden, erwartet aber bald wieder Verstärkung.

Die Sachsenklasse-Fußballer des BSC Freiberg haben ein Testspiel beim SV Post Dresden mit einem 3:3 (0:1)-Unentschieden beendet. Durch das Freilos im Sachsenpokal diente diese Partie der Überbrückung der Spielpause in der Sachsenklasse. „75 Minuten haben mir gefallen, der Rest nicht“, konstatierte BSC-Trainer Nils Hähner nach der Partie... Die Sachsenklasse-Fußballer des BSC Freiberg haben ein Testspiel beim SV Post Dresden mit einem 3:3 (0:1)-Unentschieden beendet. Durch das Freilos im Sachsenpokal diente diese Partie der Überbrückung der Spielpause in der Sachsenklasse. „75 Minuten haben mir gefallen, der Rest nicht“, konstatierte BSC-Trainer Nils Hähner nach der Partie...