Freiberger und Weißenborner Handballer verabschieden sich siegreich in die Sommerpause

Die HSG Freiberg II hat beim Saisonfinale in der Handball-Verbandsliga gleich zwei Siege gefeiert. Auch die Männer des SV Rotation konnten ihr Punktekonto nochmals aufstocken.

Die Handball-Verbandsligisten aus Freiberg und Weißenborn dürften zufrieden in die Sommerpause gehen. Denn beide Teams haben sich am Wochenende mit Siegen aus der Saison 2024/25 verabschiedet. In der Staffel West war die HSG Freiberg II dabei sogar zweimal innerhalb von drei Tagen gefordert. Gegen den HC Glauchau/Meerane II setzten sich die...