Freiberger Volleyballer wollen hoch hinaus, Brand-Erbisdorfer Damen müssen nach unten schauen

Freiberg
Die Männer des 1. VV Freiberg haben sich für die neue Saison in der Sachsenklasse gleich mit fünf Spielern verstärkt. Gänzlich gegensätzlich stehen die Vorzeichen bei den Frauen des SSV Brand-Erbisdorf.
Für die Volleyballer des 1. VV Freiberg wird es langsam wieder ernst. Mit einem Auswärtsspiel beim Vorjahresdritten SSV St. Egidien startet das Team von Johannes Gyarmati am 6. September in die neue Saison der Sachsenklasse West. „Wir wollen diesmal ganz vorn mitspielen“, sagt der Trainer des letztjährigen Fünften selbstbewusst. Der...
