Freibergs Footballer erneut kalt erwischt: 0 Punkte und ein verletzter Spieler

Die Freiberg Phantoms haben auch das dritte Saisonspiel gegen die Vogtland Rebels klar verloren. Dabei werden die Abstände immer größer. Nun folgt am 24. August das Schicksalsspiel.

Auch die zweite Auswärtsreise zu den Vogtland Rebels ist für die Footballer der Freiberg Phantoms nicht von Erfolg gekrönt gewesen. Nach der 0:17-Heimniederlage Ende Mai und dem 22:0-Erfolg der Rebels im Juni kassierten die Gäste nun in Treuen sogar eine 0:35-Niederlage. „Und wir haben leider auch noch einen Spieler verloren“, sagte...