Aktivposten beim BSC: Torvorbereiter Karl Herrmann (r.), im Duell mit Stollbergs Ben Grummt, spielte nach einem Ellenbogenstoß in der ersten Hälfte mit Nasenpfropfen durch.
Aktivposten beim BSC: Torvorbereiter Karl Herrmann (r.), im Duell mit Stollbergs Ben Grummt, spielte nach einem Ellenbogenstoß in der ersten Hälfte mit Nasenpfropfen durch. Bild: Celine Mende
Freiberg
Frostiger Fußballzauber in Freiberg: BSC verpasst Stollberg eiskalte Abreibung
Redakteur
Von Kai Dittrich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Sachsenklasse-Fußballer des BSC Freiberg zerlegen den spielfreudigen FC Stollberg beim 5:1-Heimsieg in seine Einzelteile. Ein BSC-Spieler setzte der Lehrstunde noch die Krone auf.

Die Sachsenklasse-Duelle mit Mannschaften, deren Städte eine reiche Bergbaugeschichte aufweisen, scheinen dem BSC Freiberg in dieser Saison besonders zu liegen. Nach dem 2:1-Auftaktsieg beim Oelsnitzer FC folgten Heimsiege gegen Annaberg (3:1) sowie Marienberg (5:1). Und nun erwischte es auch den FC Stollberg, der nach dem Überraschungssieg...
