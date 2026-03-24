Fünf Titel in Brand-Erbisdorf: SSV bester Verein in Mittelsachsen

Freiberg
Bei den Hallenkreismeisterschaften in Brand-Erbisdorf haben 39 Aktive um die Medaillen gekämpft. Eine Sportlerin stellte dabei einen Rekord auf.
Zum elften Mal sind die Hallenkreismeisterschaften im Hochsprung in Brand-Erbisdorf über die Bühne gegangen. In der Sporthalle des Cotta-Gymnasiums kämpften 39 Aktive aus fünf Vereinen in den Altersklassen von 10 bis 18 um die Medaillen. Mit fünf Titeln nutzte der SSV Brand-Erbisdorf – der zusammen mit dem Freiberger PSV das Springen...
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