Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Doppeltorschütze beim Testspielerfolg: Fortuna-Routinier Jan Sandig, hier in einem früheren Spiel.
Doppeltorschütze beim Testspielerfolg: Fortuna-Routinier Jan Sandig, hier in einem früheren Spiel. Bild: Marcel Schlenkrich/Archiv
Doppeltorschütze beim Testspielerfolg: Fortuna-Routinier Jan Sandig, hier in einem früheren Spiel.
Doppeltorschütze beim Testspielerfolg: Fortuna-Routinier Jan Sandig, hier in einem früheren Spiel. Bild: Marcel Schlenkrich/Archiv
Freiberg
Fünf Tore in vier Minuten: Langenauer Kicker überrennen Testgegner in der Schlussphase
Redakteur
Von Kai Dittrich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Fußball-Mittelsachsenligist Fortuna Langenau hat sein zweites Vorbereitungsspiel deutlich gewonnen. Auch die Lichtenberger Kicker entschieden ihre Generalprobe klar sich.

Vorbereitungsspiele haben ihren eigenen Charakter – und nicht selten einen unerwarteten Ausgang. Der 7:0 (0:0)-Sieg von Fußball-Mittelsachsenligist Fortuna Langenau bei Sachsenklasse-Absteiger Empor Hartmannsdorf zählt dazu. Bis zur Halbzeit stand es zwischen beiden Teams noch torlos. „Bis dahin war das Spiel ausgeglichen. Es gab Chancen auf...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06.08.2025
2 min.
Bryan Adams in Chemnitz: Tausende Fans pilgern zur Küchwaldwiese
Nicole Felber (l.) und Peggy Weber aus Flöha sind zwei von Tausenden Fans, die das Bryan-Adams-Konzert auf der Küchwaldwiese erleben wollen.
Der kanadische Musiker steht am Mittwochabend auf einer riesigen Bühne in Chemnitz. Die Vorfreude bei den Fans ist groß – und das Wetter passt auch.
Denise Märkisch
14:00 Uhr
2 min.
Ehrenbürger auf Heimatbesuch: Wer spaziert denn da durch Zwickau?
Bernd-Lutz Lange am Mittwochmittag mit seinen Verwandten zu Besuch in Zwickau.
Mit neugierigen Blicken erkunden drei Berliner die Muldestadt – begleitet von einem, der hier aufgewachsen ist und zu vielen Orten ganz persönliche Geschichten beizusteuern hat.
Thomas Croy
26.06.2025
3 min.
Erfolgreicher Langenauer Nachwuchscoach mit Kritik am System: „Ich hoffe, dass Fußballmannschaften daran nicht zerbrechen“
Die D-Junioren von Fortuna Langenau feiern zusammen mit ihren Trainern die drei gewonnenen Trophäen.
Die D-Junioren von Fortuna Langenau haben mehr als 180 Tore geschossen und alle 18 Saisonspiele gewonnen. Trotz der Freude über das Triple schlägt ihr Trainer auch kritische Töne an.
Kai Dittrich
29.07.2025
2 min.
Torejagd zum Auftakt: Langhennersdorfer Fußballer trifft fünffach
TSV-Spieler Hans Rudolph (r.), hier in einem früheren Duell gegen den Lichtenberger Dominik Stehr, präsentiert sich aktuell in Torlaune.
Die Mittelsachsenligisten TSV Langhennersdorf und SV Lichtenberg haben ihre jüngsten Testspiele hoch gewonnen. Der Lichtenberger Spielertrainer kann vorerst aber nicht mitmischen.
Kai Dittrich
13:42 Uhr
2 min.
Fotograf entdeckt seltenen weißen Fuchs
Das Fell des Fuchses war nicht flauschig genug für einen Polarfuchs.
Ein Naturfotograf macht eine kuriose Entdeckung in der Nähe von München. Um einen Albino-Fuchs handelt es sich bei dem Tier allerdings nicht.
13:43 Uhr
1 min.
Dreifachmord im Westerwald: Was wir wissen – und was nicht
Die Suche am Fundort der Leiche ging auch am Donnerstag weiter.
Eine Familie wird getötet, der Täter flieht. Vier Monate später steht fest: Auch er ist tot. Was bisher bekannt ist.
Mehr Artikel