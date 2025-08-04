Fünf Tore in vier Minuten: Langenauer Kicker überrennen Testgegner in der Schlussphase

Freiberg
Fußball-Mittelsachsenligist Fortuna Langenau hat sein zweites Vorbereitungsspiel deutlich gewonnen. Auch die Lichtenberger Kicker entschieden ihre Generalprobe klar sich.
Vorbereitungsspiele haben ihren eigenen Charakter – und nicht selten einen unerwarteten Ausgang. Der 7:0 (0:0)-Sieg von Fußball-Mittelsachsenligist Fortuna Langenau bei Sachsenklasse-Absteiger Empor Hartmannsdorf zählt dazu. Bis zur Halbzeit stand es zwischen beiden Teams noch torlos. „Bis dahin war das Spiel ausgeglichen. Es gab Chancen auf...
